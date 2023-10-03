詹皓晴（前左）感謝球迷熱情支持。（劉雪貞提供）

在杭州亞運勇奪網球女雙金牌的網球女將詹皓晴，馬不停蹄轉往大陸北京參加WTA賽事，和墨西哥選手歐兒摩絲（Giuliana Olmos）搭配的女雙，3日在16強賽6比1、6比2重挫大會頭號種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／澳洲杭特（Storm Hunter），強勢挺進8強。

北京網球賽是職業男網ATP、職業女網WTA共站的的千分等級賽事，參賽選手實力強勁，女雙首輪詹皓晴／歐兒摩絲6比3、6比4淘汰羅馬尼亞瑟絲提（Sonara Cirstea）／美國瑪泰珂（Bethanie Mattek-Sands），次輪再挫頭號種子，將與大陸徐一璠／斯洛伐克米哈莉可娃（Tereza Mihalikova）、成都世大運女雙銀牌大陸組合郭涵煜／蔣欣玗之間的勝方爭奪4強。

詹皓晴在北京網球賽女雙首輪獲勝後，透過臉書粉專表示，雖然身體已經在北京，但仍心繫在杭州奮戰的中華隊，比賽中看到有位觀眾身穿的衣服很像中華隊的隊服，讓她當下突然很有力量，「想到在杭州亞運我們的團隊，那種同心的感覺真的很棒！當然現場的球迷也給我很大的鼓勵，我不知道原來我在這裡有這麼多的球迷朋友，聽到你們喊我的名字加油，真的很暖心。謝謝大家，沒有你們沒有我。」