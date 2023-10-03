民眾黨總統參選人柯文哲向國民黨總統參選人侯友宜下戰帖，要求比民調，輸的退選。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天在臉書曝光內參民調，強調「柯侯配」大幅領先「賴蕭配」12.3個百分點，遠超過「侯柯配」領先的7.1個百分點，而「藍白合」後，許多原本支持者的投票意向會轉投賴清德。

吳怡萱說，「很多人好奇，為何我們要提出在野比民調的要求，我用這份內參民調說給大家聽！」若各自獨立參選，不管四人或是三人，柯文哲穩定第二名，而且緊追賴清德。

柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天在臉書曝光內參民調。（摘自吳怡萱臉書／楊亞璇台北傳真）

吳怡萱指出，若在野整合成一組「柯侯配」或「侯柯配」對上「賴蕭配」，結果顯示「柯侯配」大幅領先「賴蕭配」12.3個百分點，遠超過「侯柯配」領先的7.1個百分點，而這份民調的關鍵其實是「藍白合」後，許多原本支持者的投票意向會轉投賴清德，其中又以「侯正柯副」的選項流失居多。

柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天在臉書曝光內參民調。（摘自吳怡萱臉書／楊亞璇台北傳真）

吳怡萱認為，這也凸顯了民眾黨是一群討厭藍綠惡鬥的集合體，以「民眾」為本的民眾黨支持者，絕對不會接受傳統舊思維「小的聽大的」、「大的說了算」的「交換合作」。

吳怡萱說，然而，上周開始國民黨意見領袖發動藍白合話題，加強推進在野一定要合卻說「侯友宜不當副的」，甚至出現許多交換位置的發言，「一再測試我們的底線，也讓我們的支持者非常焦慮與不安。」

柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今天在臉書曝光內參民調。（摘自吳怡萱臉書／楊亞璇台北傳真）

吳怡萱強調，民意是由下而上而非「下指令」，選舉是討論國家未來方向與政策擬定，找到解決問題的方法、找到感動人心的力量，本該就由民意決定。

她補充，此份民調訪問時間為10月1日到10月2日，手機30％、市話70％，抽樣人數1080人。