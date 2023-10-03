前海軍顧問郭璽日前指控國民黨立委馬文君外洩潛艦國造機密，引發討論，郭璽今(3日)又點名前參謀總長李喜明，以及退役海軍上校黃征輝、王志鵬等人，是「賣台集團」。對此，李喜明表示，完全是「池魚之殃」，不會出面說明，因為真相不久就會大白。

郭璽今接受網路節目《觀點芹爆戰》訪問，除再次指控馬文君外，還點名李喜明、黃征輝、王志鵬等人是「賣台集團，還稱李喜明的《台灣的勝算》一書是假的，不是李喜明寫的，推測是由黃征輝代筆。

據《中天新聞》報導，對於郭璽指控自已是「賣台集團」，李喜明表示，「這完全是池魚之殃，我不會出面說明，因為真相不久就會大白。」

另據《聯合報》報導，黃征輝回應，李喜明既不認識馬文君，常自喻為黃曙光軍中嫡系的王志鵬與黃感情深厚，也向來不喜歡李喜明，他們要如何成為一夥？郭壐任何指控向來不用證據，只管弄臭抹黑他人；對於遭控代筆《台灣的勝算》一事，黃也表示，該書並非他的高度所能為之，郭璽的指控沒有任何依據，李喜明在著書期間確有找他討論，但他的想法並未影響李的觀念。黃征輝更直接嗆說，請郭璽說出判斷依據，願以「豬生狗養貓餵」與郭對賭，誰錯誰就應了此話。

王志鵬今天表示，針對郭璽的說法他嚴正抗議，保留法律追訴權。

國防部今也回應，潛艦國造案已嚴格要求保密作業與稽核，並按節點管制執行。有關媒體關注洩密等節，目前全案已進入司法偵查階段，如本部邱部長立場，不評論個案，並一切依法來界定，國防部支持並全力配合司法機關釐清事實，並持續落實保密要求，嚴防洩密情事肇生。