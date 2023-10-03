已退休的楊姓醫檢師，結婚逾30年，2021年間他與妻子參加旅遊行程，認識同旅行團的賴女，2人發展婚外情，某日楊妻查看丈夫手機發現，賴女傳簡訊給楊男「你的鳥我喜歡」、「硬又大隻」等語，楊妻提告侵害配偶權，一審求償30萬元，二審審酌楊與賴女的財力後，判賠15萬元確定。

判決書指出，楊男退休之後擔任醫院司機，與妻子感情良好，前年楊主動邀妻子參加國內旅遊行程，旅行中認識擔任家庭主婦的賴姓女子，雙方在遊覽車內情歌對唱後，雙方互有好感，爾後還一起報名參加旅行社行程。

判決書表示，楊妻察覺丈夫去旅遊行程後行蹤詭異，不是凌晨才返家，就是徹夜未歸，去年初從丈夫的手機LINE通訊軟體簡訊中發現，楊男與賴女打得火熱，彼此互稱「老公」、「老婆」，賴女甚至要求楊男不要回家、不要給楊妻家用，還每天換不同內褲，惹楊妻生氣。

判決書指出，楊妻證稱，丈夫與賴女經常互傳情色訊息，「你的鳥（指生殖器）我喜歡」、「就是要給老公爽我也爽」、「你的鳥我喜歡」、「硬起來又大隻我真的好喜歡」、「做愛起來真的很爽」等語，因此楊妻怒而提告，求償30萬元。

法官認定楊與賴女侵害配偶權的事證明確，一審判決給付30萬元，但楊男與賴女上訴二審後，合議庭認為，2人侵害配偶權的事證明確，不過審酌賴女沒有固定收入，由成年子女撫養，楊男則名下無財產，擔任司機月入僅2.8萬元，審酌2人資力後，判賠15萬元，全案確定。