明揚指出，公司在10月1日接獲火場解除管制通知，10月2日立即與保險公司的公證人接洽，目前正在展開清點損失明細，相關理賠金額尚待確認中，唯有15%的自負額公司須自行負擔。
目前明揚一廠、二廠及三樓增建工程工地，目前全面停工。明揚指出，事發後至今持續且積極地與傷亡人員及其家屬等，以及受波及鄰近廠商及學校表達慰問及關懷，後續賠償及慰問等事宜會持續接洽。
明揚(8420)屏東廠在9月22日爆炸釀禍造成重大的傷亡，今日公司正式公告廠房設備及存貨等財產損失粗估約新台幣10.28億元。明揚強調，已向客戶通知發生火災事故，已下單的客戶均表示能體諒訂單取消，且無提出相關賠償請求。
明揚指出，公司在10月1日接獲火場解除管制通知，10月2日立即與保險公司的公證人接洽，目前正在展開清點損失明細，相關理賠金額尚待確認中，唯有15%的自負額公司須自行負擔。
目前明揚一廠、二廠及三樓增建工程工地，目前全面停工。明揚指出，事發後至今持續且積極地與傷亡人員及其家屬等，以及受波及鄰近廠商及學校表達慰問及關懷，後續賠償及慰問等事宜會持續接洽。
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