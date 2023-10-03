明揚指出，公司在10月1日接獲火場解除管制通知，10月2日立即與保險公司的公證人接洽，目前正在展開清點損失明細，相關理賠金額尚待確認中，唯有15%的自負額公司須自行負擔。

目前明揚一廠、二廠及三樓增建工程工地，目前全面停工。明揚指出，事發後至今持續且積極地與傷亡人員及其家屬等，以及受波及鄰近廠商及學校表達慰問及關懷，後續賠償及慰問等事宜會持續接洽。