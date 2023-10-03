毒品人口黃姓男子於2023年2月持10張百元鈔票，向超商店員兌換1000元，裡頭夾藏6張拍電影用的道具鈔票，店員收取後發現是道具鈔票於是報警，黃男矢口否認犯行，一審時則認罪，但辯稱，道具鈔票是他跟人打牌贏來，才與真鈔混在一起。法官依詐欺取財罪判黃男拘役10日，可易科罰金1萬元，可上訴。

判決書指出，黃男有毒品前科於2022年7月縮短刑期出獄，在去年2月24日，涉嫌持6張「影視道具百元鈔票」充作真鈔，同時混合4張真的百元鈔票，請超商店員兌換1000元鈔票，店員使用驗鈔機，卻未開啟驗鈔功能，清點後給黃男兌換，黃男順利得手後旋即離開超商。

判決書表示，經超商店員再度檢視黃男兌換的鈔票後，驚覺有6張「影視道具百元鈔票」，才知道受騙上當因而報警，警方調閱監視器影像，將黃男移送法辦。

檢方調查，黃男承認當天到該超商兌換鈔票，認為這些道具鈔票可能不是他的，否認有詐欺犯意；但在台中地院審理時，法官突破其心防，他才辯稱6張「影視道具百元鈔票」是跟人家打牌贏的，可能一時沒仔細查看，因而跟真的百元鈔票夾一起，坦承犯行。

法官認為黃男不思以正當途徑獲取財物，佯以百元鈔混合道具鈔票詐財；考量黃的學歷及工作，以及審理期間坦承犯行、但沒有與被害人和解，依詐欺取財罪判拘役10日，6張道具鈔票沒收，可易科罰金1萬元。