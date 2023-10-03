「阿甘」甘家葳3日在杭州亞運拳擊男子71公斤級準決賽，雖在第三回合跟對方頭撞頭，造成左眼上角破了兩條口血流不止，最終仍靠撞擊判定4比1獲勝闖進金牌戰，也拿明年巴黎奧運門票，「我相信我媽媽一直在天上看著我，也替我加油打氣！」

甘家葳的媽媽在9月初突然過世，當時他一度離開國訓中心處理喪事，心情更陷低落，幸好他回到國訓後，劉宗泰教練與黃筱雯學姐持續鼓勵著他，讓他可以重新回到賽場上拚戰，今天更在他口中「生涯最後一役」拿下明年巴黎奧運門票。

當甘家葳獲勝瞬間，他振臂吶喊慶祝，「這是壓力釋放，因為一切辛苦都值得了，就算我現在掛彩，我明天還想拚金牌(對手是日本岡澤塞恩)，因為我始終相信自己，絕對可以做到，這次我更從原本75公斤級降到71公斤級，每晚都在挨餓。」

「其實今天我只想在生涯最後一役全力以赴，重新打造我的人生，」甘家葳說，「我的媽媽9月初過世，我的心情很低落，因為她很愛我，在天上也會為我加油打氣，且給我力量，感謝主！」

能夠拿到巴黎奧運門票，甘家葳最想感謝的是自己教練劉宗泰，「當我回到國訓中心，就是靠著教練持續安慰鼓勵，還有筱雯學姐給我信心，甚至給我可以當她陪練員的機會，讓我可以從中學習，她是我的榜樣。」

甘家葳回憶媽媽在過世前曾問他，要不要周末回家休息一下，但因當時全力備戰亞運，實在沒時間回家，「媽媽就跟我說沒關係，因為拳擊是我最愛的，繼續拚！我想今天拿到奧運門票，她一定替我感到很欣慰。」