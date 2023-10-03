宏益累計前三季合併營收8.34億元，年減41.58％。是近三年同期新低。

國內加工絲業者指出，目前市況已壞到不能更壞，產業稼動率平均差不多維持在5成多。而受到終端需求影響，化纖產品需待織布需求回升才有機會帶動加工絲，今年動能偏平淡，後續看明年3月後進入加工絲傳統旺季，市況較有機會回升。

除了營收衰退，業者指出，原物料成本、電價、基本工資調漲都造成化纖廠營運成本的增加；在需求量沒有出來，加工絲等化纖產品的生機不會恢復，本業獲利真的不易。