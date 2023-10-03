辛曉琪宣布舉辦「療傷那天後」演唱會。（寬宏藝術提供）

辛曉琪公布演唱會主視覺。（寬宏藝術提供）

療傷天后辛曉琪今（3日）宣布將於2024年的2月2日及3日，舉行「辛曉琪 2024『療傷那天後』legacy演唱會」。辛曉琪開心表示，一直希望能辦一場近距離的演唱會，這樣才能夠與最愛的歌迷朋友們，面對面分享自己的音樂跟心情，讓大家一起聽著歌、聊聊屬於彼此的天南地北。想到這這一天終於來了，心情真的是既興奮又非常期待。

談及此次演唱會的主題，辛曉琪坦言：「其實有很長一段時間，我挺排斥與『療傷』這兩個字扯上關係，多年前發行了〈領悟〉挖出無數男女的痛處後，媒體為我冠上了『療傷天后』這封號，當初不甘於被此框住的我，才對『療傷』產生了些許的擯棄。但走過這麼多年，我發現歌迷朋友們非常認同我歌曲的『療傷』功能，只要想到療傷就是會想到我辛曉琪，『療傷』這件事基本上已經跟我與我的音樂生涯畫成了等號，我何須箇癮，當然欣然接受了。」

此次演唱會以「療傷」為主題出發，希望大家在聽完後，都能得到慰藉與終極療癒，這是辛曉琪最大的企盼，同時，也期待在療傷那天後，大家都會有用不完的勇氣面對生活，收拾與珍惜我們共同的回憶好好的向前邁進，對辛曉琪而言，這就是歌迷賦予她的使命。

雖然距離演出還有一段時間，不過辛曉琪早已開始健身、練體能，因爲自己的歌都不太好唱，很難蒙混過關，一定要扎扎實實的把身體練好，飲食各方面也要確實克制，將自己各方面的狀態都調整到遊刃有餘。辛曉琪 2024 「療傷那天後」legacy演唱會門票將在本週10／5（四）中午12：00寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富OK便利超商正式啟售。