前總統馬英九不滿國慶日的英文名稱被改成「Taiwan National Day」，宣布拒絕出席今年國慶大會。蔡英文總統今天特地在臉書貼出直升機吊掛巨幅國旗，飛過台北天空的照片，詢問「大家都看到了嗎？」

馬英九認為，蔡政府將「中華民國」國慶日變成「台灣國」國慶日，認為若再出席典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的台獨路線背書。蔡英文今天在臉書貼出國軍連日來為國慶活動預演的照片表示，「飄揚在台北天空的巨幅國旗，大家都看到了嗎？」

她說，下周二就是國慶日，今年我們同樣準備了巨幅的中華民國國旗，由我們陸軍航特部的飛行員，駕駛「CH-47SD」契努克運輸直升機，並由「UH-60M」黑鷹直升機擔任護衛。他們都已經在準備、操演當中。

蔡英文強調，國慶典禮當天，當巨幅國旗出現在總統府上空時，位在左營軍港的玉山艦官兵，也會以同步轉播的方式，一起加入國歌的演唱。

她表示，每年的國慶典禮，當我們的國軍出現時，常常是典禮最高潮的時刻。然而，每一位國軍弟兄姊妹，都是24小時、不分晝夜，在你我身邊，守衛著國家、保護著我們。

她相信大家都跟她一樣，期待在國慶典禮上，看到中華民國國軍，展現堅實的團隊默契和專業戰力。「我也要請大家，為國軍加油打氣，團結我們的力量，讓國家越來越好」。

明天10月4日上午，還有一場空中的排練操演，10月7日也將進行國慶預演。她也提醒大家，戰機在航行時會發出比較大的聲音，也請大家不要緊張。文末也標註「民主台灣 堅韌永續」。