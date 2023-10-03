蘋果在網站上表示，從上周五以來開始要求app開發商在蘋果應用商店發佈新應用時，要先提交「網路內容提供商(ICP)備案」(ICP filing)。

ICP備案是一種長期的註冊制度，包括騰訊等中國本土的應用商店營運商，自2017年開始就採用該制度。而要獲得ICP備案的許可證，app開發商需要在中國擁有一家公司，或與當地發行商合作。這也是蘋果等擁有大量國外App的應用商店的一大障礙。

蘋果較寬鬆的ICP政策，讓它能提供較多的行動apps，並協助蘋果在中國的普及。

然而中國在八月推出一項新規定，進一步收緊對行動app的監管，要求所有應用商店和app開發商對監管單位提交相關業務細節的「app備案」。中國當局並在上周公布了首批完成「app備案」的應用商店名單，蘋果不在名單中。

App發行商AppInChina的執行長Rich Bishop說，蘋果要求開發商提交「ICP備案」，距離蘋果的合規往前邁進一步。

然而許多app開發商對於蘋果的決定感擔憂，擔心蘋果會進一步收緊規則，以完全遵守中國的法規。

根據新的規定，app開發商如果沒有提交正確檔案，將在明年三月的寬限期結束之後，受到處罰。而新的app則須從九月起就遵守規定。