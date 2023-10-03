台灣運彩邁入第3屆，將針對虛擬通路的規則進行調整，原本的50萬虛擬通路會員必須在2024年元月1日前重新綁定註冊，同時官方改變抽成公式，將傭金從原本的5.25%下調至3%，共降低42.9%，許多投注站大喊「無錢可賺」，彩券行業者邢紀藩反而看準商機大張旗鼓，自掏腰包百萬元，在中秋節後舉辦線下活動，與台灣小姐共襄盛舉，讓客人抽100台iPad，成功搏得眼球，搶佔虛擬通路主流商機。

位於台北市大安區通化街的甘寧老師投注站業者邢紀藩表示，運彩業者將因應政策面臨經營挑戰，虛擬通路佣金降低42.9%是硬傷，但也意味著虛擬通路轉型的大好時機。他使用「釣蝦場」理論作比喻，說明運彩10年1屆，本次第3屆50萬個會員必須在2個月內找到運彩經銷商註冊會員，實在是商機驚人。

「這就好像每一個準點，蝦場老闆大喊放蝦子啦，每個釣客都會聚精會神趕快釣，因為這個時候蝦子最多也最會上鉤。」邢老闆指出，台灣運彩的虛擬通路如同1次放出50萬隻蝦子，這些經銷商釣客需要在2個月內吸引50萬個投注客，商機驚人也各憑本事。

位於台北市大安區通化街的甘寧老師投注站。（圖／甘老師提供）

「台灣運彩的虛擬會員通路嚇死人了，有50萬人欸！這次的亞運商機更大，從最近10天來看，我們的業績真的是破表。」邢老闆說，台灣運彩去年的總銷售額達到了600億元，今年因為亞運比賽的加持，預計達到700億元，其中虛擬通路占比超過3成。隨著第3屆台灣運動彩券的更新，全天24小時的投注服務將進一步提升業績，預計將突破900億元的大關。邢老闆確信虛擬通路將成為主流，預計明年可達300億元以上的業績，於是自掏腰包100多萬元舉辦系列活動，把握此刻鎖定虛擬通路會員的註冊良機。

「恭喜iPad中獎，第1台送出去囉。」邢老闆在中秋節隔天，特別準備100台iPad，只要現場成功加入虛擬通路完成註冊，即可參加猜猜樂遊戲，與3位台灣小姐共襄盛舉，中獎機率高達16分之1；此外，業者還準備了1000個大樂透加碼紅包，送給現場的來賓客人，還有1000萬現金紙鈔滿天飛的壯觀場面，讓投注客體驗樂趣、增添喜氣，也成功創造投注站的註冊目光，創造台灣運彩經銷商與投注客雙贏局面。