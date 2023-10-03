陳癸佑出示他與大觀電廠前廠長劉演鎮的電話通話錄音，指控蔡培慧任行政院中辦執行長時，要台電將日月潭淤泥排入水里溪。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

台電公司抽取潭底淤泥混合日月潭潭水進行水力發電後，淤泥隨水排進濁水溪。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投鄉長退出民進黨參選立委，出示對話指蔡培慧要台電排淤泥入溪。

南投縣水里鄉前鄉長陳癸佑2日退出民進黨，挑戰投2選區現任立委蔡培慧，他曾暗諷蔡培慧是「水里吳三桂」，引日月潭淤泥破壞水里溪，這次加碼出示他與台電公司對話指控：「台電執意執行日月潭淤泥排入水里溪，還稱是蔡培慧要台電這樣做。」蔡培慧則稱不清楚。

日月潭水庫潭底淤泥淤積量3000多萬立方米、淤積率約19％，台電公司大觀電廠為了減緩日月潭淤積率，2020年研擬「混水發電」計畫，即抽取潭底淤泥混合潭水進行水力發電後，淤泥隨水經水里溪函管排進濁水溪，2021年3月進行混水發電排砂測試，卻捨清濁分流，而將含淤泥混水排進水里溪，遭時任水里鄉長陳癸佑帶頭抗議，他爆料當時下決策的是蔡培慧。

「蔡培慧差點毀了水里溪！」陳癸佑出示他與大觀電廠前廠長劉演鎮的電話通話錄音佐證。（陳癸佑提供／楊靜茹南投傳真）

陳癸佑指出，2021年大觀電廠執行「混水發電」計畫，與當初所講的有出入，而是將含淤泥混水排進水里溪，因為清澈的水里溪年年辦玩水節，是重要觀光資產，率隊向台電抗議，他原本以為是台電執意要這樣做，將責任推給蔡培慧，沒想到卻是台電受到時任行政院中辦執行長蔡培慧要求，基於上級壓力不得不的抉擇。

「蔡培慧差點毀了水里溪！」陳癸佑出示他與大觀電廠前廠長劉演鎮的電話通話錄音佐證。他說：「你不要把責任推給執行長（蔡培慧），你們應該要有擔當一點。」劉演鎮回：「執行長就是要我們這樣做。」陳氣憤質問：「台電是她（蔡培慧）管的嗎？」劉演鎮委屈說：「行政院還是屬於上級長官......尊重她（蔡培慧）的決議。」

蔡培慧重申，當時正式結論就是希望排砂工程與水里溪的觀光能取得平衡，均以正式會議紀錄內容為主，對於陳癸佑與前劉演鎮私下再議部分，她不清楚。

投2選區國民黨籍立委參選人游顥強調，清澈美麗的水里溪，是水里鄉重要水源及觀光資源，若將混入淤泥的水排入水里溪，無疑是大災難！若大觀電廠前廠長劉演鎮所言為真，蔡培慧怎麼對得起水里人？台電公司隸屬經濟部管轄，時任行政院中辦執行長蔡培慧，又憑什麼權利下指導棋？