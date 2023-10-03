睽違9年的國慶焰火再度在台中舉辦，今年場地選在號稱全台最大市區公園的「水湳中央公園」，許多人擔心造成周邊道路交通壅塞，台中市交通局3日公布疏導措施，並提出「3招防塞車」攻略，除規畫「2＋2」免費接駁路線，同時在場地南北端分別設置汽機車停車場，呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往。

配合國慶焰火舉辦，中央公園周邊將實施人車管制，其中作業管制區（布彈區）從9月29日管制至10月12日；施放管制區（落焰區）管制時間為10月10日凌晨0點至晚間10點，管制範圍包括凱旋路、中科路、經貿路及經貿五路。

為避免前往觀賞焰火的民眾太多導致交通壅塞，交通局祭出「運具分流」、「活動分時」及「多點觀賞」3招攻略，局長葉昭甫表示，民眾可搭乘捷運到文心櫻花站或文華高中站，之後步行到會場，台中捷運當天約6分鐘將發出1班列車，也會視情況調整列車班距，最密集可到3分鐘1班車。

此外，配合自行開車或搭乘高鐵、台鐵的民眾，交通局在9日、10日共規畫「市府線」、「松竹線」、「水湳線」及「洲際線」4條接駁路線，前往會場的發車時間從下午4點到晚間8點，離開會場的發車時間則為晚間8點半至10點半，預計有250輛接駁車同步行駛，葉昭甫強調，「一定載完最後1名旅客才收班」。

葉昭甫解釋，搭乘高鐵的外縣市旅客可轉乘捷運至市府站、之後搭接駁車到會場，搭台鐵的民眾可在松竹站下車後搭接駁車；另配合騎車或開車民眾，市府在南北端分別設有經貿6、經貿8及創研21等多處汽機車停車場，民眾停好車後可搭接駁車到會場。觀旅局同時規畫16處推薦觀賞點。