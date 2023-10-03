民進黨國際事務部主任趙怡翔代表民進黨參加由美台商會主辦在美國維吉尼亞州威廉斯堡舉行為期三天的「2023年美台國防工業會議」，趙怡翔於會中重申，賴清德是唯一在國防議題上「可信賴」且「有信用」的總統候選人。

這次活動中，主辦單位安排趙怡翔主任與美國在台協會理事主席羅森伯格(Laura Rosenberger)、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）及美國企業研究院資深學者卜大年（Dan Blumenthal）同台演說，針對「台美國防政策的演進」發表致詞並接受問答。

趙怡翔於會上闡述台灣近年來在國防改革上的重要進展。他表示，蔡英文總統於2016年甫就任時，國防體系缺乏政治領導及改革動力，其中包括國防預算降至GDP之1.78％新低點。而在過去八年當中，民進黨政府完全逆轉此情形，包括增加國防預算至2.5％、重視國防產業的培育、延長役期、提升非對稱戰力，等一系列至關重要的國防改革。

趙怡翔表示，未來賴清德團隊也將延續此方向，其中包括他在華爾街日報投稿內容指出，國防是國家安全的基石，未來會加速國防轉型，加強具成本效益、機動性的非對稱戰力，並在部隊訓練、民防、資訊交換等方面，尋求與國際盟友間更進一步的交流。

趙怡翔強調，民進黨政府對台海威脅來源清晰掌握，對國防及國際合作有所堅持，是國際社會能夠「信賴」的選擇。此外，賴清德這四年來與蔡總統密切加強國防戰力，在此議題上不僅有信用，更是有經驗。

今年美台國防工業會議除了邀請民進黨與國民黨的代表外，也首度有民眾黨代表與會。趙怡翔受訪時表示，他相信各政黨提升對台美安全合作及台灣國防需求的關注，是正面的事情，也是台灣民眾所樂見的發展。

趙怡翔表示，外交工作要嚴肅謹慎且言行一致，當台灣面臨急迫挑戰時，當全球在密切關注我們對自我防衛的堅持時，信賴與信用才是我們與國際夥伴交流與合作最關鍵的要素，這是賴清德將領導的方向，也是台海和平與穩定的最佳保證。