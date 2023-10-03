睪丸癌為男性獨有癌症，尤其好發於青壯年男性族群。對此，台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩表示，睪丸癌初期並無明顯症狀，因此平時自我檢查很重要，並分享4步驟檢測教學。他提到，在正常情況下，睪丸應具有彈性的質地、且兩側體積對稱，若發現不明硬塊、不正常腫脹或疼痛、下腹或鼠蹊部感到隱隱作痛，需要立即就醫。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，睪丸癌在罹患初期並無明顯症狀，隨著時間推進嚴重程度增加，才會有症狀產生。他並分享下列4步驟完成自我睪丸檢查：

1、表皮放鬆：首先透過溫水淋浴使陰囊表皮放鬆，有助於後續的自我觀察。

2、全面觸摸：待表皮放鬆後，即可開始進行觸摸檢查。使用大拇指和食指轉動陰囊，檢查睪丸表面。在正常情況下，輕壓睪丸應具有彈性的質地，並且在背部可以摸到不規則、柔軟的副睪丸。

3、視覺觀測：當左右兩顆陰囊都完成1次以上的觸摸檢查後，應該進行視覺觀察，以確保兩側睪丸的體積是否對稱。

4、就醫詳查：如果以上檢查中出現異常，例如出現不明硬塊，或是不正常腫脹、疼痛，以及下腹或鼠蹊部的隱隱作痛感，應立即就醫，進一步進行詳細檢查。

戴定恩強調，平常應該養成定期察看的習慣，每個月進行1～2次的詳細觸摸和視察。此外，當遇到異常症狀時也別過度擔憂，而是應盡快尋求專業醫師的診治。