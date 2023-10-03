泰國新任總理賽塔今天表示，要把泰國打造成為區域經濟中心，透過雙邊和多邊機制加強和國際社會貿易往來；並將對每個年滿16歲公民普發1萬泰銖電子錢包，以刺激經濟發展。

泰國今年5月舉行國會眾議院選舉，由為泰黨（Pheu Thai）推出的總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）組閣，賽塔內閣9月5日走馬上任。他今天受邀參加曼谷郵報（Bangkok Post）主辦「泰國：改變的年代」（Thailand：The era of change）英文論壇，並闡述施政理念。

賽塔表示，現在全世界仍沒有完全從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中恢復過來，他的目標是要讓泰國成為區域經濟中心，政府會製造工作機會，協助低收入家庭並刺激在地經濟，其中一項重要的政策就是1萬泰銖（約新台幣8700元）的電子錢包，預估可以帶來160億美元的經濟效益，占明年GDP的5%。

1萬泰銖電子錢包政策，是為泰黨在選前提出的競選承諾，政策內容由賽塔操刀，讓每個年滿16歲的泰國公民在登記居住地的方圓4公里內消費。

此外，他也表示，政府將透過多邊或雙邊貿易機制，加強和國際社會的貿易往來，同時刺激國內需求、增加國外投資和擴大出口市場，正在洽談的有泰國和歐盟的自由貿易協定及印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），現有的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）和亞太經濟合作會議（APEC）則將升級。

賽塔承諾將提高再生能源使用比例，以達到聯合國永續發展目標。他指出，泰國新成立氣候變遷和環境署（Department of Climate Change and Environment），目標在應對當前的氣候變遷，並將推動成立乾淨空氣法（Clean Air Act）；此外，政府也會加強水資源管理，這對農業和製造部門都至關重要。

照顧民眾福祉方面，賽塔指出，泰國從2002年開始實施健康保險制度，政府未來將提高健康保險制度的品質，讓面臨醫療困難的家庭到了2027年能降低到0.25%以下。