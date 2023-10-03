在美國華府搶案數量激增之際，德州民主黨籍聯邦眾議員庫維拉（Henry Cuellar）的幕僚表示，庫維拉今天晚上在華府住家外遭遇劫車事件。

庫維拉的幕僚長霍奇柏格（Jacob Hochberg）向法新社證實，庫維拉被3名武裝攻擊者打劫。

霍奇柏格表示，庫維拉停車時，「3名武裝攻擊者朝議員逼近，並劫走他的車」。

霍奇柏格說：「幸運的是，庫維拉並未受傷，目前正與地方執法部門合作。」霍奇柏格感謝警方迅速採取行動，並找回庫維拉的車。

根據華府警局，華府劫車案件最近急遽增加，今年迄今已有750起通報。這個數量幾乎是去年同期的兩倍。

另一名國會議員、明尼蘇達州聯邦眾議員克萊格（Angie Craig）今年2月在她華府公寓的電梯裡遭到襲擊。她的辦公室當時表示，此事據信不是出於政治動機。

克萊格當時順利脫逃，一名嫌犯後來遭到逮捕。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1121003