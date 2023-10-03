台南市警察局新營分局太宮派出所日前接獲民眾報案，詐騙集團疑利用假冒親友手法，向其詐騙10萬元得手後，又再次相約取款3萬元，員警獲報前往取款地點埋伏，卻意外發現車手身分竟是計程車運將，當事人雖稱自己也被詐騙集團誆騙，全然不知已淪為車手，警詢後仍依法將林姓運將依照詐欺罪嫌函送台南地檢署。

林姓運將供稱，他於車隊APP接單後，客戶透過電話指其在高雄看守所急需交保金10萬元，請運將先前往新營區的友人處取款10萬元，再送到高雄看守所；他原本因路程遠婉拒，但客戶改提議，請他取款後將9萬9000元匯至指定帳戶，1000元則作為報酬，所以他最後答應並完成取款與匯款。

林姓運將再度接獲客戶要求，依然不疑有他，比照第一次取款、匯款程序，卻在取款時，遭太宮派出所員警活逮，儘管運將無奈喊冤，警方詢後也只能依詐欺罪嫌將他函送法辦。

新營分局分局長顏勤峰說，面對不合比例或異常的獲利，民眾應提高警覺小心查證，避免因一時不察被不法分子利用，甚或誤觸法網。分局未來將利用各種機會向轄內車行及計程車運將宣導，避免被詐騙集團利用。