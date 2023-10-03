2023 TSL台鋼集團TSG國際帆船賽，將於10／28、29日連續二天在高雄、台南兩地舉行，第1名100萬元的獎金，吸引不少好手參加，目前已經有20艘重型帆船報名。身為地主之一的台南市長黃偉哲與112年全國運動會奪牌的西門實小帆船隊的選手，一同前往台南安平的亞果碼頭搭乘比賽級的重型帆船出航體驗，除了鼓勵市民參與海洋運動，也希望培育未來帆船種子。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖(右一)邀請黃偉哲與西門實小帆船隊教練周宗明(左三)、112年全運會得獎選手陳鈁妤(左四)、高戎岑(左二)，在專業船長(左一)掌舵下體驗重帆航行。（賴君欣攝）

在台灣帆船聯盟發起人、亞果遊艇集團董事長侯佑霖邀請下，台南市長黃偉哲，西門實驗小學帆船隊教練周宗明，以及在112年全國運動會拿下金牌的陳鈁妤同學和銅牌得主高戎岑同學共同登船，由專業船長掌舵指導下，在安平遊艇港內體驗巡航。

在112年全國運動會拿下金牌的陳鈁妤同學和銅牌得主高戎岑同學由專業船長掌舵指導下，在安平遊艇港內體驗巡航。（賴君欣攝）

黃偉哲表示，他有動力小艇駕照，一直都很想體驗一下重型帆船，很開心可在專業船長的帶領，與全運會的奪牌好手共同體驗帆船的航行。而且感謝亞果創立的TSL帆船聯盟，連續兩年在台南舉辦大型的國際帆船賽，台灣是海洋國家，四面環海，多從事，多舉辦，多參與海上跟水上的活動，就是一個向海致敬的最好的表現。台南安平碼頭有得天獨厚的地方，潮差只有48公分，離市區也很近，相較其他潮差大的地區，更具備發展海洋觀光遊憩的良好條件，推展帆船，遊艇，以及各項親水活動都非常適合。

黃偉哲表示雖有動力小艇駕照，但一直都很想體驗一下重型帆船。（賴君欣攝）

亞果遊艇集團董事長侯佑霖指出，2022年成立TSL台灣職業帆船聯盟，目的是積極推動台灣海洋文化與帆船運動產業發展，希望藉由高額獎金的激勵，讓更多國人有機會參與帆船運動，目前主要規劃城市跟城市之間的長航賽，這兩屆是以高雄跟台南兩個城市為主，與去年相比也進步更多，有20艘重型帆船來參賽，未來希望是可以進行環島的，從南部出發，台中，桃園，台北，基隆，花蓮，台東，再回到南部，環島一週，也可以每年從不同的城市出發，來進行環島的比賽。希望可以從明年開始就舉辦環島帆船賽。未來也希望更多國家的職業帆船隊伍共同加入，讓環台帆船賽，可以成為國際重要的賽事之一。

侯佑霖表示希望藉由比賽來培養相關人才，讓帆船運動向下紮根。（賴君欣攝）

人才的培訓也是TSL帆船聯盟的發展重點，侯佑霖表示，台灣雖然四面環海，但是對於海洋的部分很陌生，對於遊艇跟帆船這種專業人才更是缺乏，台灣有很多職業球類比賽，但很少從小參與海上休憩活動，也導致專業人才不足。因此積極贊助西門實小帆船隊的同學，參與海洋或是水上的運動比賽，藉由比賽來培養相關人才，也帶動民眾喜愛帆船運動。在這次的比賽中，也會有三名同學擔任水手，讓帆船運動向下紮根。