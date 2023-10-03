畜產會未交完整進口蛋流向資料，台北市衛生局上月依違反《食安法》開罰3萬元，並要求10月2日前補交資料，衛生局昨日收到資料，今日傍晚判讀完畢，確認資料繳交完整，不會對畜產會開罰。

衛生局說明，畜產會10月2日提供進口蛋品資訊，包含專案進口雞蛋各國別業者名稱、上下游及加工品項、進銷存資料、輸入許可通知書、進口報單、各倉儲地點及數量（含逾期蛋品）、委託代工業者名稱及聯絡資訊、產品出貨品項、產品出貨情況、各倉儲地點及數量（含逾期蛋品）、委託代工產品標示樣態等資訊。

衛生局統計，根據提供資料，計有10家輸入業者、54家下游業者、13處倉儲地點及17家畜產會委託代工業者，分布於台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等13個縣市。

衛生局指出，已立即啟動跨縣市聯防移請所轄衛生單位進行查核，各縣市若查獲違規情節，依法辦理並將結果回復北市衛生局。此外，衛生局已派員到3家下游業者稽查蛋品標示、外觀品質、來源資訊等是否符合食安法規定。

衛生局表示，畜產會已經冷凍待報廢的雞蛋，可能會焚化或堆肥，需要時間找業者處理，未來會請畜產會提供銷毀計畫，並定期繳交銷毀紀錄，供衛生局備查。