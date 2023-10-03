南亞科（2408）3日公布2023年9月份自結合併營收為新台幣27.24億元，較上月增加5.80％，較去年同期減少15.03％。累計1-9月合併營收為新台幣211.88億元，較去年同期減少56.76％。

陸百大房企9月銷售額月增24.8％
南科今年上半年營業額6769.89億 較去年同期成長3.81％
《半導體》南亞科9月營收創10個月新高 前3季年減56.76%
#南亞科 #合併營收為新台幣 #較去年同期 #月營收 #月份