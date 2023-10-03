南亞科9月營收27.24億 年減15.03％ 18:052023/10/03 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南亞科公布9月份自結合併營收。（圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南亞科（2408）3日公布2023年9月份自結合併營收為新台幣27.24億元，較上月增加5.80％，較去年同期減少15.03％。累計1-9月合併營收為新台幣211.88億元，較去年同期減少56.76％。 陸百大房企9月銷售額月增24.8％ 南科今年上半年營業額6769.89億 較去年同期成長3.81％ 《半導體》南亞科9月營收創10個月新高 前3季年減56.76% #南亞科 #合併營收為新台幣 #較去年同期 #月營收 #月份 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》消費旺季到 3指數10年Q4平均報酬率約5% 11:382023/10/03 財經 《金融》9月美銀美林經理人報告 最大尾端風險曝光 16:492023/09/13 財經 《電機股》和勤9月營收雙升 為今年新高 16:192023/10/03 財經 《化工股》長興自結8月稅前盈餘3.5億元 年增75.4% 17:292023/09/22 財經 台灣大iPhone 15購機案出爐 月租1599零元帶回家 19:052023/09/13 科技 《產業》台北W飯店H1轉盈 現代法式餐廳開幕添薪 15:492023/09/21 財經 《電零組》毅嘉9月營收登今年高 車用催熱全年營運 09:182023/10/02 財經 新屋銷售熱絡 永信建前三季營收超越去年全年 17:232023/10/02 財經 《電機股》東台重返成長軌道等明年 12:082023/09/18 財經 《通網股》蘋果i15新機有多夯 台灣大：去年2倍、5G開台來最佳 09:482023/09/27 財經 《半導體》減產助益 南亞科攻1個半月新高 12:182023/09/18 財經 政府「打詐」案件暴增壓垮檢方 劍青檢改痛批3大機關：官僚 18:262023/09/21 社會 金屬加工廠採取智慧移電措施 4個月省下134萬 17:352023/09/22 生活 《國際產業》驚！台灣「蘋鏈」8月營收再現2位數衰退 15:392023/09/21 財經 全國詐欺案爆量！檢察官查不堪負荷無力查賄 法務部提暫解方法 10:152023/09/22 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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