中度颱風「小犬」來勢洶洶，中央氣象署已針對南投、花蓮、台東、高雄、屏東及恆春半島發布陸上颱風警報，且澎湖、綠島及蘭嶼明（4）日上午的風力預測更達到停班課標準，《中時新聞網》也整理各縣市最新停班、停課資訊，供讀者輕鬆查閱。

台北市：正常上班、上課

新北市：正常上班、上課

基隆市：正常上班、上課

桃園市：正常上班、上課

新竹縣：正常上班、上課

新竹市：正常上班、上課

苗栗縣：正常上班、上課

台中市：正常上班、上課

彰化縣：正常上班、上課

雲林縣：正常上班、上課

南投縣：正常上班、上課

嘉義縣：正常上班、上課

嘉義市：正常上班、上課

台南市：正常上班、上課

高雄市：正常上班、上課

屏東縣：恆春半島明4日下午已達停班停課標準，包括恆春、車城、滿州、枋山、牡丹、獅子等六鄉鎮，明天下午停止上班上課，縣轄其他鄉鎮市全日正常上班上課。

宜蘭縣：正常上班、上課

花蓮縣：尚未宣布消息

台東縣：蘭嶼鄉、綠島鄉4日全天停止上班、上課；其餘地區4日上午正常上班、上課，下午起停止上班、上課。

澎湖縣：10月4日停班、停課一天

金門縣：正常上班、上課

連江縣：正常上班、上課

※相關資訊以人事行政總處官網公布為準