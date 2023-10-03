受小犬中颱影響，阿里山國家森林遊樂區明4日中午12點起預警性休園，園區內林鐵3支線同步停駛。（林業署嘉義分署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

受小犬中颱影響，阿里山國家森林遊樂區明4日中午12點起預警性休園，林業及自然保育署嘉義分署所轄步道也暫停開放，配合遊樂區休園，阿里山林鐵園區內祝山、沼平、神木3條支線也跟進停駛，復駛時間依森林遊樂區開園時間、路線巡檢確認安全後再行公告。

林業署嘉義分署表示，考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，為嚴加戒備並防範強風豪雨影響山區旅遊安全，4日中午12點起預警性休園，嘉義分署所轄步道亦暫停開放，但如遊樂區位在中央氣象局發布陸上颱風警報警戒區域範圍內，就會立即休園，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整、公布。

阿里山林鐵及文資處表示，為防範豪雨影響山區旅遊安全，同時配合阿里山森林遊樂區4日中午起休園，園區內3支線，祝山、沼平、神木預警性停駛，至於嘉義到十字路本線目前仍正常行駛，會視天候狀況滾動式調整再行發布，呼籲已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全省IBON辦理全額退票。