警方將鄧男上銬帶回偵辦。（翻攝畫面）

台北市中山區上月24日凌晨發生一起糾紛案，1名鄧姓男子為追討5萬元債務，相約劉姓男子談判，2人相約在中山北路一段83巷內，過程中鄧男持刀砍傷劉男的楊姓友人，因此被當場壓制在地，警方獲報到場，先將楊男送醫救治，並將在場的三人帶回偵辦。

警方表示，9月24日03時09分獲報，中山區中山北路一段83巷內有打架情事，需警到場，警方到場時，見鄧男與劉男、楊男及蘇男（白牌車駕駛）在場，現場楊男手部有刀傷，劉男將鄧男壓制在地並向警方稱遭鄧男持菜刀劃傷手部，經方先將楊男送馬偕醫院後，另在場三人帶返所釐清相關事宜。

警方調查，經警方調閱現場監視器檢視，鄧男（債主）與劉男（欠債人）有5萬元債務糾紛，鄧男使用通訊軟體與劉男相約談判，劉男當時與楊男於一旁飲酒，隨後鄧男搭乘白牌車到場談判，劉男與楊男與鄧男發生口角，隨後鄧男於車內挑釁，楊男上前拉扯時遭鄧男劃傷，楊男隨即奪刀，劉男並將鄧男拖下車壓制於地，後續警方依刑法殺人未遂案移送台北地檢署偵辦。