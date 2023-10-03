台積電日本熊本廠進展順利。據日媒報導，熊本廠本月將開始安裝設備，目前已有設備工程師進駐，如果工程順利，量產時程甚至可能提前。日本經濟產業大臣西村康稔也公開自己與台積電董事長劉德音的合照，強調熊本廠對日本的重要性。

西村康稔在社群平台X（前身為推特）PO出他與劉德音的微笑合照，並發文表示，台積電與索尼及電裝公司（DENSO）共同出資的公司JASM在熊本設廠，是旨在振興日本半導體產業的國家重要計畫。在熊本的合作正取得進展，日本的材料與設備製造商等相關企業都紛紛宣布新的投資，未來雙方也將繼續合作，攜手推動創新。

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）最新報導，消息人士透露，台積電已派遣數百名員工到熊本廠，台積電協力廠商的數百名人員也將很快加入他們的行列。台積電已經通知幾家供應商，晶片生產機台將於10月開始安裝，明年第1季完工。熊本廠料可實現明年底投產的目標，甚至可能提前。

報導中指出，台積電熊本廠與美國亞歷桑那廠進度截然不同，儘管台積電本身表示原因之一是兩個項目之間的規模差異，但熟悉此事的晶片產業高層認為，還有其他重要因素的牽扯，而且最重要的是，日本擁有比美國更好的晶片產業基礎建設，政府的支援也更為迅速。

TSMC's $8bn Japan Chip Project Steams Ahead As U.S. Site Hits Snags - Nikkeihttps://t.co/a7EiYvq42t — LiveSquawk (@LiveSquawk) October 3, 2023

美國市場情報公司IDC的技術與半導體全球副總裁Mario Morales向《日經亞洲》表示，日本政府非常希望讓台積電的這項投資盡可能順利，「日本政府簡化了法規，讓台積電能夠建立供應鏈，並加快工作速度」。

不過報導中也指出，就算台積電在日本進展順利，可是怎麼也比不上在台灣。熟悉台積電在台灣、日本與美國擴產狀況的日本設備商高層表示，「光是起重機就有很大差別。在台灣，用起重機就可以在1天內架設半導體設備，而在日本，可能需要兩三天，在美國，可能需要超過1周，這就影響了建廠的速度」。