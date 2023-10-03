女星瑤瑤(黃喬歆)自節目《我愛黑澀會》出道，憑著可愛的外型與傲人身材，以及自然不做作的個性走紅，獲得不少粉絲支持。過往頻頻在社群上曬出養眼美照送福利的她，今(3日)稍早，她也在社群上更新「接受改造」的美照，惹火畫面讓粉絲看得嗨翻。

瑤瑤以自然不做作的個性成為各大綜藝節目的常客，但她忙碌於工作之餘，也不時在社群上分享工作花絮以及生活大小事，她今日便在社群上透露自己在節目上接受改造的畫面，寫下「老師改造完後根本芭比本芭」等字句，並曬出兩張美照。

從瑤瑤曬出的畫面中可見，她在攝影棚中，頭上戴著草帽，上身穿著鵝黃色的薄紗衣服，下身則搭配一件牛仔短褲，並系上一條白色皮帶點綴，整個人看似在悠閒享受夏季陽光，散發出一種度假中的感覺。此外，瑤瑤經過的改造後，看似也對自己的模樣十分滿意，在鏡頭前露出燦笑。

貼文曝光後，有眼尖的網友發現瑤瑤的上衣在胸前大開U字，且裡面的粉色內衣也依稀可見，吸引不少網友前來留言表示：「蕾絲bra都露出來，感覺過頭了點，不過好看」、「不用改造就正翻了啊」、「身材真的好好喔。」