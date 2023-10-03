「竹風風人–竹塹文教發展特展」，即日起於竹市市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」開展。（王惠慧攝）

今年正值淡水廳設治300年、開台進士鄭用錫登科進士200年，且適逢國定古蹟「進士第」修復工程完工，新竹市政府規畫一系列活動祝賀紀念，首場活動「竹風風人–竹塹文教發展特展」，即日起於竹市市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」開展。

新竹市長高虹安今出席開幕儀式，她說這次特展從教育制度、機構、文人等角度切入，帶領觀者一起回到竹塹文風吹起的時代，她也感謝清華大學文物館，有很多教授的私藏品都在文物特展展出，許多手記、筆記、照片、批示等很多文物都是首次展出，展出到明年1月。

除了「竹風風人–竹塹文教發展特展」，10月14日至10月15日市府也規畫了開臺黃甲登科進士200年紀念「金榜題名：街區實境體驗遊戲」，以進京趕考為故事主軸，結合古蹟、廟宇和市集為背景，市民可來扮演考生，用實境解謎APP的方式遊玩舊城區景點，預計10月5日起開放報名。

市府團隊10月21日也將攜手鄭氏家族辦理《讀書真種子–鄭用錫登科進士200周年學術研討會》，邀請各領域的學術翹楚，於新竹長和宮文教大樓，分享專題演講與學術論文，深度探討竹塹發展史和台灣歷史。

這次「竹風風人–竹塹文教發展特展」，除了介紹清代以來的科舉制度，也展出許多珍貴的圖片和老照片，包括明志書院山長鄭用鑑所寫的卷批、教師的書信、孔廟學宮老照片等，帶領觀者回顧竹塹地區的歷史，感受淡水廳獨特的文化底蘊。