天使和魔鬼的化身令人又愛又怕！《搜狐網》盤點分析十二生肖，其中屬兔、屬蛇、屬猴3生肖最內外不一。屬兔者雖外表溫和卻心機深重；屬蛇者外表迷人卻有顆複雜的心；屬猴者有活潑外表卻喜歡捉弄人，如此矛盾性格讓外界難以捉摸。

▌屬兔

屬兔的人通常給人溫和、善良的印象，然而，他們內心卻常保持高度的警覺和心機。他們善於隱藏真實意圖，有時甚至會玩弄別人的情感，以達到自己的目的。外表與內心的矛盾特點，使他們在人際關係中令人難以捉摸。

▌屬蛇

屬蛇的人通常具有迷人的外表和氣質，然而，內心可能擁有複雜的情感和計謀。他們擅長掌握人際關係的細節，有時會以自己的利益為先，非凡的決斷力和智慧，使他們能夠處理複雜的情況，但也導致他們有時採取不道德的行為。

▌屬猴

屬猴的人通常表現得活潑、機智，然而，他們也可能對別人的弱點和敏感處進行嘲笑和利用。他們有時會過於愛玩，以至於忽視了他人的感受，這種時而天使時而魔鬼的矛盾表現，使他們在人際關係中變化莫測。