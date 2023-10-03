民進黨總統參選人、副總統賴清德今天下午出席高雄市鳥松區「南部工業區廠商聯合總會後援會」，包含高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成及嘉義縣長翁章梁等人到場力挺，1200人湧入爆場。賴表示，有主權的和平才是真和平，沒主權的和平是假和平，大家共同目標就是拚經濟、顧主權、強國防、守護台灣和平。

今天現場包括中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會南區總會長許正雲、中區總會長賴博司、北區總會長魏雅庵、高雄市長陳其邁、議長康裕成、嘉義縣長翁章梁，立委林岱樺、邱志偉、邱議瑩、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆、立委參選人李柏毅及高雄市黨部主委許智善和市議員李雅慧、江瑞鴻、邱俊憲、鄭孟洳、湯詠瑜、黃彥毓、黃文益、張漢忠，以及台灣螺絲產業工會理事長蔡圖晉等多位產業代表都出席力挺。

賴清德進場時現場支持者夾道歡迎，熱情高喊「2024、團結一致」、「Team Taiwan 挺台灣」、「凍蒜」聲不絕於耳，賴清德也展現親和力與支持者握手合照，現場十分熱烈。會中，賴清德也親自授旗給許正雲總會長與幹部。

「平時拚經濟、關鍵時刻顧國家，台灣是一個主權獨立的國家，自己的國家自己顧！」賴清德表示，全台工業區廠商聯合總會後援會在各區總會長帶領之下，北部場與中部場都已經成立了，全台灣工業區廠商站出來，團結一致支持賴清德，同時也要讓民進黨所提名的立委全部當選，共同守護國家、挺台灣。

「北中南的工廠加起來能夠撐起經濟半邊天！」賴清德指出，對每個國家來說，產業就是實力，工業區廠商共7千多家，設廠資本達12兆餘元。他表示，嘉義縣過去是農業大縣，在翁縣長帶領下推動很多工業區，如馬稠後工業區有智慧機械、智慧製造、綠能科技產業，並在中央支持之下，如今也有科學園區、無人機專區，現在還要推動航太園區，步步邁向農工大縣。

談到台南時，賴清德說，過去台南是文化之都，傳統工業包含紡織、汽車零組件、金屬釦件等，現在則有半導體產業、生物科技產業，在他擔任市長時重視工業區，除了開發數座工業園區之外，也改善老舊工業區環境，並成功招商台積電來台南投資設廠，也吸引國際級廠商前來投資，包含默克、艾司摩爾、應材等外商，「現主時的台南，不只是台灣的台南，而是世界的台南！」

賴清德表示，台南科學園區的產值，第一季就達4500億元，超過竹科，「全台最大的科學園區就在台南」。而台南工業區很多廠商也都在做台積電的生意，比過去來說有相當大的進步。他說，高雄就更不用說了，在日本時代就是重工業城市，包含機械、造船等，更是台灣的鋼鐵之都，對台灣經濟發展貢獻很大。

賴清德指出，近期韓國天團BlackPink來台開巡迴演唱會，全台僅一站就在高雄，五月天、張惠妹也都在高雄演出，自謝長廷、陳菊到陳其邁市長，不斷在調整高雄體質，進行產業轉型升級，會展產業與藝術產業熱絡。在陳其邁市長努力推動之下，高雄現在也有了科學園區，包含人工智慧、物聯網、5G等新興科技，未來高雄的經濟發展不可限量。

而屏東有兩個園區對屏東未來的發展很重要，一是屏東科學園區、二是健康產業園區，將讓屏東縣從農業縣晉升為工農大縣。另，行政院也提出「中小企業整體競爭力提升方案」，計畫在5年投入950億元預算經費力挺中小企業，在提升產業實力上，賴清德認為有四方面要加強，包含創新、淨零與智慧轉型，還有在地共榮。

最後，賴清德提到，主權絕對不能退讓，強國防也不是只靠一張嘴，並舉西藏和平協議無效為例，大家要不分黨派團結起來，透過自主國造機艦，首艘國造潛艇日前已舉行下水典禮，向世界展現守護台主權的決心，兩岸問題不是國共內戰的延續，「有主權的和平才是真和平，沒主權的和平是假和平」，共同目標是拚經濟、顧主權、強國防、守護台灣和平。

賴清德強調，力拚國會過半，他也提出民主大聯盟政策，民進黨優秀立委要繼續提名，或接觸其他黨的優秀人才，如社會民主黨苗博雅、綠黨曾柏瑜等，最後也不忘為在地候選人拉票，盼鄉親支持力挺。