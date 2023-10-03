有些人遇到困難時，馬上就會舉白旗投降，不過有的人是絕不輕易放棄。《搜狐網》近日分享3個最不服輸的星座女，擁有超強毅力，不管挫折多令人心煩，她們能很快調適好心態，在逆境中求生存，闖出自己的一片天。

▎雙子座

雙子女給人活潑樂觀的印象，每到一個新環境，就能迅速融入，不過內心其實很脆弱，沒有安全感，遇到困難與挫折時，不喜歡輕易放棄，擁有不服輸的精神，不斷掙扎與努力，有利於職場發展，不過面對感情時，容易陷入感情漩渦，雖然被心儀對象傷害了，依舊能迅速調整好心態，重新振作繼續付出真心，最後搞得傷痕累累。

▎獅子座

獅子女不僅自信大方，還有領袖風範，總是表現出不服輸的精神，尤其面對事業，不斷追求進步和成功，在職場上通常能獲得不小的成就，感情方面，獅子女遇到瓶頸時，絕不會輕易退縮，追求心儀對象從不失手，她們最大優點就是懂得調整心態，遇到問題能很快就振作，重新面對生活，與愛人吵架也是，感情通常都維持很久。

▎雙魚座

雙魚女個性溫柔又善良、還富有同理心，外表常表現出柔弱氣質，尤其面對困難時，總是顯得無助和脆弱，不過她們內心其實很強大，遇到挫折不會輕易放棄，在逆境中不斷掙扎，即使失敗也不氣餒，一直努力到自己成功為止，或許一開始會有些失落，但她們屬於越挫越勇的類型，調適好心情就能重新上陣。