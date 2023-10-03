香港明報報導，恒生指數成分股中，1檔漲，79檔下跌，0檔無漲跌。友邦漲0.86％，收報64.4港幣，是漲幅最大的成分股。中升控股跌7.94％，收報20.3港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，1檔漲，29檔下跌。漲幅最大的是比亞迪電子，收報35.8港幣，漲0.28％。跌幅最大的是東方甄選，收報34.6港幣，跌6.36％。
恒生指數3日收盤跌478點，跌幅為2.69％，報17,331點，大盤成交金額861億港幣，日增27.3％。國企指數跌199點，跌幅為3.24％，收報5,949點。恒生科技指數收報3,817點，跌2.63％。騰訊、阿里巴巴、匯控拖累大盤。友邦、東方海外、長建貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，1檔漲，79檔下跌，0檔無漲跌。友邦漲0.86％，收報64.4港幣，是漲幅最大的成分股。中升控股跌7.94％，收報20.3港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，1檔漲，29檔下跌。漲幅最大的是比亞迪電子，收報35.8港幣，漲0.28％。跌幅最大的是東方甄選，收報34.6港幣，跌6.36％。
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