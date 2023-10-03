和泰興業慶祝總代理日本大金DAIKIN空調30周年，即日起至12月31日推出「全年防疫 金安心」感恩回饋，現在買大金空調一對一冷暖系列每組現折2000元，另外可申請政府貨物稅退稅最高2000元／台、政府節能補助3000元／組，最高省7000元。還可低於半價的折扣（原價8800元）享「大金空氣清淨機MC30YSCT」加價購3990元，限量一萬台。

台灣秋季仍常感悶熱，日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，橫綱V系列／橫綱S系列／大關U系列可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度可調高點，舒適又省電。

和泰大金董事長蘇一仲表示：「大金空調的好口碑，希望能邀請更多消費者體驗。今年因為諸多經濟因素，市場景氣比較辛苦，特別在歲末舉辦現買現扣優惠與大金頂級空氣清淨機加價購的活動，希望能讓顧客省錢、省電買到好空調，共同促進經濟活絡。」