台北萬華艋舺公園是全台街友密集度之冠，外界對街友批評聲浪不斷。台北市議員鍾小平日前在《中時新聞網》「政風雲」節目中談到「遊民都睡在艋舺公園，強烈建議『把遮蔽物全拆掉』」，立刻引論戰。對此，萬華無家者今(3)日接受《街頭大聲公》訪問沉痛表示，「很難受！我們就是無家可歸的人，若真被趕走不知道要去哪」。

【街頭大聲公】不讓萬華街友群聚！他喊「公園遮蔽物全拆掉」 無家者沉痛發聲：很難受

鍾小平日前在「政風雲」節目表示，「一定讓萬華高級起來，我真的強烈建議，龍山寺那邊的公園，把當初前朝蓋的遮蔽物全部拆掉，遊民都睡在那邊睡覺。」鍾小平還說，「我們是有人權的國家，不可能強制誰帶走，100多個遊民最好的回歸家庭，最差的到和平醫院醫病，就醫後找地方安置。」此外，鍾小平譴責發便當的善心人士，「遊民會挑便當吃，不能給他們錢、便當，統一由社會局公權力來統籌處理」。

鍾小平日前在《政風雲》節目談及街友問題。（翻攝《政風雲》節目）

對於拆艋舺公園遮蔽物，一名男街友表示，「感覺不舒服也沒辦法，人家不讓你(睡)，人家要拆，他是議員沒辦法啊！」另外，女街友則說，「把屋頂拆下要待的還是會待，這不是應該有的想法，如果有錢可租房、買房，誰會喜歡待在這，地上睡久身體也會不舒服」。

艋舺公園街友排隊領便當。（游定剛拍攝）

民眾則認為，「這邊遊民多半是南部來的，他找不到工作就在這睡覺，不然你要叫他去哪裡。」附近商家則說，「若拆掉的話，到時候店家會氾濫欸，街友會直接睡在店門口、防火巷，還會隨地大小便，拆掉前，請鍾小平議員先想想有用嗎？」

艋舺公園長年有街友群聚。（游定剛拍攝）

街友長年群聚，鍾小平強烈建議「把艋舺公園遮蔽屋全拆掉」。（游定剛拍攝）