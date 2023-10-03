全球每年約有250萬人罹患腦膜炎，其中細菌性腦膜炎防治是一大挑戰，每6人就有1人死亡，且倖存者可能出現聽力損傷、痙攣發作、腦部損傷等神經後遺症。醫師指出，腦膜炎較常發生在嬰兒、幼童和青少年，3大典型症狀包括發燒、嘔吐、頭痛，不可輕忽！

10月5日是世界腦膜炎日，今年主題訂定為「團結起來對抗腦膜炎」（United in the Race against Meningitis）。台灣兒童感染症醫學會黃玉成表示，任何人都可能罹患腦膜炎，原因包括細菌、病毒和寄生蟲等，雖然不常見，但可能引發致命危機，如不盡早治療，發病24小時內就可以快速進展。

世界衛生組織（WHO）提出3個願景目標，包括「消除細菌性腦膜炎的流行」、「將疫苗可預防的細菌性腦膜炎病例減少50％、死亡率減少70％」，以及「減少任何病因引起的腦膜炎後殘疾並改善生活品質」，希望在2030年前完成。

黃玉成說明，腦膜炎初期症狀和其他疾病類似，較難診斷。如果是3個月以下嬰兒，臨床表現可能是活動力不佳、食慾不好，偶有嘔吐、發燒；2歲以下幼兒則常以躁動不安、哭鬧、嘔吐來表現；年紀大一點的孩子則可以清楚表達頭痛等症狀。

細菌性腦膜炎往往來勢洶洶，病情惡化快速，甚至導致死亡或留下嚴重後遺症。黃玉成說，針對細菌性腦膜炎，共有3種疫苗可以防範，包括B型嗜血桿菌（五合一疫苗）、肺炎鏈球菌疫苗、腦脊髓膜炎疫苗，隨著疫苗施打普及，國內案例已經逐漸減少。

但黃玉成指出，新生兒腦膜炎是由不同的致病菌引起，以B群鏈球菌和大腸桿菌感染最多，目前尚無疫苗，全世界都還在努力中；針對帶有B型鏈球菌的媽媽，會在生產時施打抗生素，預防新生兒早發型感染，但仍難以降低晚發型感染風險。