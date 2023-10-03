台中市政府經發局3日在市府舉行「第2屆台中市陽光A＋競賽頒獎典禮」表揚10家陽光綠能企業，鼓勵及感謝企業持續推動綠能減碳，邁向淨零碳排目標。（中龍公司提供／潘虹恩台中傳真）

中龍鋼鐵公司建置再生能源發電設備並積極推動節電、節能，13年來投資高達103億元完成225項減碳專案，累計減碳量達203萬噸二氧化碳，相當於5219座大安森林公園每年吸碳量，3日獲台中市政府經濟發展局頒發「淨零貢獻獎」。

台中市政府經發局3日在市府舉行「第2屆台中市陽光A＋競賽頒獎典禮」，中龍公司榮獲「淨零貢獻獎」，由生產部門助理副總經理陳信榮代表接受頒獎。陳信榮表示，中龍公司在生產製程中，除了建置再生能源發電設備外創造能源，也透過投資大型節能工程、提升設備能源使用效率、製程導入AI人工智慧元素、開發智能化系統與管理工具等方式節約能源。

他指出，中龍公司自1999年至2022年已完成225項減碳專案，總投資額高達103億元，累計減碳量已達203萬噸二氧化碳，相當於5219座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。另，中龍公司於廠內推行綠色生活，讓每位同仁進行減碳提案，並每年票選出最有創意的提案，藉由全員參與集思廣益，從大處著眼、小處著手，將減碳活動變成新生活運動。

陳信榮舉例，今年同仁提案「淨零綠生活 （化腐朽為神奇）」將中龍餐廳每日備餐時所產生的生廚餘（每週約產生50公斤），藉由增購的廚餘攪碎機，將有效發酵腐熟後含大量有機物質作為培養土應用於廠內綠化及園藝栽種。此外，也積極與龍井區農會合作，提供鄰近區域農田益菌肥或花卉種子，減少露天燃燒稻草或裸露地揚塵。

中龍公司表示，本次獲獎具體展現積極推動節能減碳、善盡企業社會責任的成果，更象徵永續發展的環保理念已融入中龍公司各廠處之管理思維及企業文化。未來將持續關注最佳可行控制技術的發展，推動節能減碳，為環境保護貢獻心力，建構社會、環境及經濟三贏的永續發展環境。