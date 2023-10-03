上月Prada為呼應2023秋冬的花朵的主題，先在國際時裝週的城市舉行「種子計畫」，聚焦花卉，再搭配與「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）合作的形象視覺，並在米蘭市區大肆以廣告招牌宣傳，將大眾目光聚焦於本季將花卉搭配精巧工藝融入服裝的細節，近期品牌更親自揭秘於2023秋冬秀場上那些精美的裙裝的工藝，一步步帶領觀者品牌打造的花花世界。

超模吉吉哈蒂（Gigi Hadid）為Prada 2023秋冬系列走秀，其中這套裙子是品牌採用高級訂製服典型工藝，由專業工匠一朵朵組裝起來的。（Prada 提供/林欣儀台北傳真）

Prada 2023秋冬系列上那些讓人印象深刻的花卉，透過刺繡、運用棉質歐根紗打造花莖、雙層面料打造立體花卉圖騰，透過複雜的手藝才能使得花朵圖騰在織料上產生豐富對比。（Prada 提供/林欣儀台北傳真）

在秀場內倚仗在不同面料、織物上搖曳生姿的白色花朵，均參考自真實花朵的型態，其中包含馬蹄蓮、風鈴草花束、花簇、矮牽牛、百合、鬱金香、茉莉花、絨球等植物，捨棄原型態中的色彩，僅以純白的形式現身於服裝之上，繼展現靜謐的氣息，也更讓人聚焦在工藝之美。為使模擬花卉的真實姿態，品牌共使用公爵緞、府綢、加札爾絲綢、雪紡，以及棉質或絲質的歐根紗等五種面料，透過不同面料的堆疊增加花卉立體感，塑造豐富的質感比對層次。

這些白色花裙皆參考了真實花朵、並運用三種刺繡工法精巧製作。（Prada 提供/林欣儀台北傳真）

工藝方面則別使用Pendant刺繡、Pom Pom刺繡、Standing刺繡等，三種運用於高級訂製工藝福之上的工藝技法。前者主要用於如馬蹄蓮、百合花等大型花束，先使用雙層面料透過專業工匠一朵朵組裝起來，花莖則使用管狀襯墊面料製成，以保持形狀與支撐力；Pom Pom刺繡主要運用於模擬絨球，透過不同長度、厚度的管狀物組成，從中心開始組合，形成一個半球形，然後運用熨燙技術將其向自身捲曲；最後Standing刺繡則是最能體現高級訂製服工藝的技法，主要運用於茉莉花的擬態之上，其中花莖由一種特殊的棉質歐根紗以精湛的手工技藝製成，並透過手部溫度來塑造細管形狀，最後為確保穩定性，再運用十字縫將茉莉花固定在莖基部，以此打造可隨著身體律動，呈現出花朵隨風飄逸、輕顫的靈動之美。