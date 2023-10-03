天母SOGO OGAWA AI智能大師椅，原價25萬8000元、特價20萬8000元。（SOGO提供）

天母SOGO即日起至10月10日展開「秋日購物嘉年華」，精選化妝品超值組與秋裝折扣，改裝Sale 8折起，並從10月起持續引進北區獨家品牌，包括今（3日）智能精品穿戴品牌Garmin開幕、10月20日精品美妝YSL、HR赫蓮娜陸續登場，打造天母最強美妝殿堂，另即日起至10月10日還有指定品牌按摩椅舊機換新機，最高優惠4萬元。

天母SOGO「秋日購物嘉年華」特別回饋1F精品、女鞋，2F男女服飾配件、珠寶、內衣、施舒雅，6F鍋具、寢飾、指定小家電，7F童裝玩具單日累積滿5000元送300元電子抵用券，並攜手5大銀行滿額贈SOGO電子商品券，合併最高10%回饋。

另漢來海港天母店即日起至10月31日，獨家推出四道海鮮新菜：松露海鮮燉飯、清蒸旭蟹、海味生蠔、干貝握壽司；頂級超市city’super即日起舉辦加拿大楓紅美食之旅，引進黑牛牛小排、獨家楓糖奶油夾心餅乾等。