日前美國人氣超模坎達兒．珍娜（Kendall Jenner）和其男友饒舌歌手「壞痞兔」 Bad Bunny 兩人自年初起便傳出熱戀消息，不過兩人雖對此一緋聞從未回應，但本月他們竟一同登上GUCCI推出的最新形象廣告「公費戀愛」，直接把這次的大片作為官宣兩人愛情的管道，高調示愛。

坎達兒．珍娜（Kendall Jenner）手持Gucci 經典酒紅色Jackie 1961包款及Gucci Valigeria旅行世界系列與Bad Bunny甜蜜出鏡拍攝最新形象廣告。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真）

這次系列也推出配搭螢光色皮革飾帶的全新旅行包。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真）

印有 GG壓花的螢光色系橡膠皮革包款及配搭螢光色皮革飾帶的手提袋於廣告形象片中首度亮相。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真）

情史豐富的坎達兒．珍娜過去多與NBA球星交往，因此獲得「球星收割機」的稱號，但年初時被爆出大換口味，傳與饒舌歌手壞痞兔熱戀，更有周邊人士向外媒透露「兩人都被對方深深地吸引。」交往近一年的他們已經一同去過不同的地方度假、旅行、工作，例如上月他們便曾一同現身米蘭時裝周力挺GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno首秀，機場對於他們而言也是個別具意義的地方，因此此次品牌邀請他們兩人在機場拍攝Gucci Valigeria旅行世界系列形象大片。

品牌標誌性的GG緹花及象徵馬術文化的Web綠紅綠織帶讓人眼睛為之一亮。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真）

兩人在這組形象大片中以瀟灑俐落的裝扮、氛圍，為經典Savoy系列再添一抹光彩。該系列源自品牌創辦人Guccio Gucci過去在薩伏依酒店擔任門僮的經歷，是Sabato De Sarno 對品牌過去歷史的經典致敬，同時也是象徵將開啟全新旅程的篇章。除精典款式之外，在本次大片中相伴在兩人身邊的還有多款加入螢光色皮革飾帶的旅行包，包含首度曝光的印有GG壓紋的螢光色系的橡膠皮革包款首度曝光，其中坎達兒·珍娜演繹的手持Gucci經典酒紅色Jackie 1961包款，也是此次拍攝另一引人注目的亮點。