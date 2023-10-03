曾獲八座廣播金鐘獎的「好好聽FM」內容長田麗雲，錄製PODCAST節目。 （圖／好好聽文創提供）

為了適應現代數位學習的趨勢，教育部資訊及科技教育司日前舉辦數位內容和教學軟體產品的公開徵求計畫，旨在鼓勵數位內容、課堂教學以及遠距教學軟體業者提出產品申請，以便提供各直轄市政府教育局、縣(市)政府以及全國各級學校多元的數位內容和教學軟體，以輔助師生的教學和學習。「好好聽文創傳媒公司」提交評選的39個節目全數通過，將成為未來各級學校典藏數位內容的新選擇。

「好好聽文創傳媒」旗下的Podcast平台《好好聽FM》結合了新興的數位載具和傳播方式，利用Podcast的形式，為全國的國小、國中、高中，甚至是大學，規劃了39個不同主題的節目，總計約1500集，主題範圍相當廣泛，包括美學、語文、生活、知識及素養等多種類型，目的在於讓學生能夠透過「聽」的方式多元學習，培養興趣、擴展視野並提升自身素養。

「好好聽文創傳媒」董事長潘祖蔭表示：「我們非常高興《好好聽FM》Podcast節目內容獲得了『教育部校園數位內容與教學軟體』專案的認可。透過網路和行動載具等方式播放，我們提供了全新的教學方式及內容，可以讓更多學校和學生利用數位工具學習有趣的知識，同時也擴大了他們的想像空間。這種新的數位教學模式可以給予老師更大的靈活性，豐富了學生的聆聽素材和學習體驗。」

《好好聽FM》Podcast節目在「教育部校園數位內容與教學軟體專案」中提供了非常豐富的內容，學生們可以透過故事更深入地了解自己，並學會處理自己的情緒。專案中的節目涵蓋了從國小到大學的各個年級，例如適合國小生的節目有《口水龍與他的小夥伴》、《小茱姐姐的故事遊樂園》、《妙妙村妙妙事》，適合國中和高中生的有《一起說成語》、《疫苗的故事》、《經典故事教會我們的事》，以及非常適合大學生收聽的節目如《企業傳承與領導》、《追求卓越的26個秘訣》、《博物館開門》等精選節目內容。

潘祖蔭董事長進一步指出：「現今的學習方式已經不再受限於傳統的形式，在課堂之外，我們也期望透過適性和多元化的學習方式，借助數位聆聽媒介，讓大家一同體驗生活的美好。」