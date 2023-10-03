「Lin bay好油」遭死亡威脅的事件被爆出是自導自演，引發外界震撼，曾任國民黨發言人的台中市立委參選人林家興透過臉書表示，這起事件確實看來很離奇，但與食安相關的公共議題不應與個人犯錯混為一談，政府仍應針對進口蛋流向等問題做出說明與解決。

林家興指出，好油被威脅是自導自演，確實會影響其誠信與形象，也讓許多人對好油感到失望，甚至會導致後續外界對他言論的遲疑，但好油的個人作為與他用專業監督農業、踢爆進口蛋問題的公共事務應該是兩回事，兩者沒有關係。

林家興說，不論是任何領域的議題，都需要有專業人士幫助大家瞭解更多資訊與真相，好油的自白提到他是因為壓力與懦弱犯了錯，也會誠實面對相關責任，身為當初支持他的自己當然也應該反思與反省，但如果是好油監督議題的資料或論述有問題，大家確實應該一起道歉，這次發生的則是其造假自己受到恐嚇，與外界當初挺他的內容不同。

林家興強調，大家要譴責的應該是「造假」本身，而非將監督政府、追蹤食安的努力也一併丟掉，也呼籲大家仍要繼續努力追真相。