從9月底至10月初的中國進入了傳統中秋節與「十．一」國慶長假，雖然日本百貨店業者舉辦了促銷活動，對來訪外國遊客消費的期望很高，但是中國遊客的恢復速度有些緩慢。業者認為，這主要受核處理水問題影響，未來逐漸恢復只是時間問題。

據《日經中文網》報導，位於東京銀座的松屋百貨在中國國慶節期間舉辦日本品化粧妝品促銷活動，增加美粧導購員與化妝品限量版套裝産品，業者對國慶銷售旺季充滿期待，希望「提升服務和産品」。深受外國遊客喜愛的東京淺草寺擠滿了在雷門前拍照的外國遊客，一位紀念品店主説，穿衣打扮像中國人的遊客逐漸增多，還看到約10名旅遊團的中國遊客在購物。

報導指出，中國從8月開始解禁了赴日團體旅遊。然而，赴日旅遊的中國遊客人數並未達到新冠疫情發生前的水平，部分原因是福島第一核電站處理水排海問題。

從機票預訂數量估計，日本航空（JAL）和全日空航空（ANA）的中國航線在國慶期間的預訂量達到約90%，接近滿負荷運力。但全日空的數據顯示，航班數量仍只有2019年的40%左右。旅遊巴士業者也表示，「中國遊客的數量尚未恢復到疫情之前的水平」。飯店業者指出，中國散客數量正在穩步增長。中國遊客人數預計要到2024年春節期間才會恢復。

報導表示，中國遊客的恢復速度緩慢，但很多日本商家認為將慢慢恢復。JTB社長山北英二郎説：「由於受到處理水問題的影響，復蘇時間略有延遲。通過與當地旅行社的交流，我們相信這只是暫時的現象，恢復只是時間問題」。