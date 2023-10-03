職棒好手張育成返母校，受到棒球隊學弟們熱烈歡迎，爭相合照留念。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東泰源國中受海葵颱風肆虐，職棒好手張育成（左）返校探訪，盼外界援助校園重建。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

旅美職棒好手張育成，因招牌敬禮手勢，被球迷封為「國防部長」，今下午低調探訪台東母校泰源國中，盼發揮自身影響力，喚起外界關注，援助校園災後重建，也勉勵球隊小學弟們，朝夢想勇往直前。

台東泰源國中是棒球選手搖籃，培育出張育成，張泰山等多位職棒球星，先前受海葵颱風肆虐，校園滿目瘡痍，修建經費高達2000萬元。

張育成表示，以前讀書時渴望放颱風假，現在覺得偏鄉遇風災，重建之路困難又艱辛，希望外界有更多幫忙的力量。

張育成重返校園，除了回憶在學時光，也赴棒球場為學弟們加油打氣，受到棒球隊熱烈歡迎，紛紛直呼「學長好帥」，爭相合影留念，重現經典的國防部長敬禮畫面。

泰源國中棒球隊球員馬恩宇說，張育成學長很帥、很高、很壯，而且打擊很多安打，是心目中的偶像；球員何哲翔也說，看到學長優異表現，激起自己努力向上的動力，希望向他學習。

張育成重現期勉學弟們保持熱愛打棒球的初衷，繼續朝棒球最高殿堂邁進，發光發熱，「未來之星就是你們！」。