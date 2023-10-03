「Lin bay好油」粉專版主林裕紘3日坦承日前遭恐嚇是自導自演，還貼出民進黨黨證、稱自己「不配作為民進黨員，會去退黨」，對此，民進黨屏東第二選區（屏南）立委參選人徐富癸也秀出黨證，他強調加入政黨應該是認同其理念與價值，個人去留不該變成操弄議題的工具，他也號召黨員朋友，秀出自己的黨證，說出自己加入民進黨的初心。

徐富癸指出，農業議題專業門檻高，卻與民生息息相關，許多專家前仆後繼將農業議題轉換成民眾日常能理解的語言，卻被有心人士利用訊息差進行認知作戰，甚至不惜造假帶風向，可見假消息已滲透到民眾生活的方方面面，不可不防。

徐富癸說，屏東是農業大縣，他當年加入民進黨，就是為了守護家鄉、推動縣民權益，因為他相信這樣一個富有進步價值的政黨，能夠帶領整個社會的各個產業前進。

「我是徐富癸，作為民進黨員，我很驕傲！」徐富癸秀出黨證指出，這是他身為民進黨員的驕傲，無論改革的路有多困難，都堅定與黨站在一起，而不是被抓到說謊就秀出黨證，為自己的個人行為開脫，也不該在黨困難時因為「掛民進黨沒票」就退黨。

徐富癸號召黨員朋友，秀出自己的黨證，說出自己加入民進黨的初心，腳踏實地為台灣發聲，用台灣人良善正直的力量，一起抵抗投機者的政治操作，展現台灣團結的力量。