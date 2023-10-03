台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數，為上市ETF-群益台ESG低碳50（00923）所追蹤的指數，低碳淨零當道，該檔ETF受到投資人歡迎，到8月底基金規模已達112.5億多元，較7月底倍增。

即日起 00922、00929二檔ETF可發行權證
92萬股東領紅包！ 0056季配1.2元 10／19除息
冒復甦火花 9月台灣採購經理人指數PMI回升到48.2
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