台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數，為上市ETF-群益台ESG低碳50（00923）所追蹤的指數，低碳淨零當道，該檔ETF受到投資人歡迎，到8月底基金規模已達112.5億多元，較7月底倍增。
00923成分股新增台企銀及大聯大 另刪2檔成分股
台灣指數公司今（3）日公布「台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數」2023年第3次成分股定期審核結果。成分股納入台企銀（2834）、大聯大（3702）2檔，同時刪除大立光（3008）、寶成（9904）2檔，並自今日盤後生效。
台灣指數公司今（3）日公布「台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數」2023年第3次成分股定期審核結果。成分股納入台企銀（2834）、大聯大（3702）2檔，同時刪除大立光（3008）、寶成（9904）2檔，並自今日盤後生效。
台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數，為上市ETF-群益台ESG低碳50（00923）所追蹤的指數，低碳淨零當道，該檔ETF受到投資人歡迎，到8月底基金規模已達112.5億多元，較7月底倍增。
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