啟坤3日重訊指出，啟坤向嘉義運動器材公司承租嘉義縣民雄鄉興南村工業一路6號廠房，使用3045.87坪的面積，租期3年，每月租金450,000元，將提前終止租約。

啟坤表示，主要是啟坤董事會今年4月25日已經決議，購買嘉義運動器材公司土地及廠房，因此，已無承租需求。

啟坤說，購買嘉義運動器材公司土地及廠房的總額約2.96億元，購得之後，既有廠房與建物，不會打掉重建，有規劃在空地上，加蓋廠房，除了目前非生產單位皆維持在6號廠區辦公之外，現有產線與倉庫會有部分調整到6號廠區。