邁入第8屆的桃園半程馬拉松–石門水庫楓半馬，將於12月3日於石門水庫開跑，主辦單位3日舉辦宣傳記者會，《全明星運動會》女狀元林穎樂邀請熱愛運動的民眾報名參加，屆時活動當天其中一站加油團，主辦單位安排樂天女孩為跑者專屬應援，跑過髮香區就能收集滿滿加油打氣順利完賽。

石門水庫楓半馬已舉辦7年，今年第8屆賽事將於12月3日在石門水庫開跑，從石門水庫南苑停車場出發，路線規劃分為21K半程馬拉松組、10K路跑組及5K休閒組，本屆賽事調整過往路線，推出全新21公里半馬賽道，邀請路跑好手李智群、陳智湧、李啟經搶先體驗，3人以21K路線作為團練路線，認為這條路線有別於其他高低起伏、曲折的彎道，在平面直線的賽道上跑起來非常舒適，適合跑者們前來挑戰個人最佳成績。

本賽事提供半馬組各組取前10名，個人獎金最高頒發新台幣6萬元，路跑組各組取前5名，個人獎金最高頒發1萬元，另外視障組及創意變裝組也會準備專屬獎勵發送，賽事總獎金高達46萬元，等待各路好手前來破PB、搶獎金。各項豐富報名參賽物資及完賽好禮，依不同組別規劃有專業運動紀念衣、腰包、袖套及水杯扣，完賽好禮則備有浴巾、毛巾、束口袋及獎牌等豐富好禮送給大家。

為了為響應桃園市政府「2050淨零排放」政策及實踐綠色運動賽事，主辦單位表示賽事將以降低消耗資源、重複利用及使用再生材料等方面實施節能減碳作為，透過減少塑膠杯使用、選購環保材質跑衣、設置舊跑衣回收箱、提供線上成績查詢及電子證書、提高選手搭乘接駁車比例、相關工作車輛替換電動車或低碳車等措施，讓運動賽事落實環保永續理念。