潛艦國造繼不沾水的下水典禮後，又因召集人黃曙光放話，郭璽指控藍委洩密而疑雲重重。媒體人張禹宣指出，一位前艦長在《黃河的話》部落格大爆料提到，設籍直布羅陀的GL公司敲鑼打鼓宣稱：他們正在為台灣設計新柴油潛艇，但輸出許可恐無效。貓膩是郭璽被海軍司令部聘請擔任顧問，淘汰6家競標商，透過無效輸出許可，取得台船6億元合約。這和海軍發布的新聞稿（郭璽簽立切結書不得參與採購代理）明顯不符。

「這篇超精彩！我來唸給大家聽。」張禹宣今(3日)在《庶民請上車》節目提到，這是一個前艦長，他本身可能有參與過潛艦國造（IDS），強調由於總投資額高達4、5千億，國人不可等閒視之。黃河指出，就在全國上上下下都將IDS視為絕對機密，沒幾個人知道細節的時候，台船「設計階段」技術顧問得標的公司，設籍直布羅陀的Gavron Limited（以下簡稱GL），卻在國際間敲鑼打鼓地宣稱：他們正在為台灣設計新柴油潛艇！

黃河質疑，GL在國際敲鑼打鼓的時候，國內卻將它視為「絕對機密」？GL的輸出許可來自直布羅陀。直布羅陀為英屬殖民地，它所開立的輸出許可存在以下疑問：1.它沒有「國家級管制單位」。2.它沒有造船廠，對於「建造潛艦」不可能擁有「原始廠商」。可推斷直布羅陀的輸出許可即使不是偽造，也是「無效」，這就如同中科院被管制的飛彈專家，如欲前往北韓協助研發飛彈，透過香港開立的輸出許可具備法律效力嗎？

「影武者背後的高人！」黃河指出，海軍現任司令黃曙光上將是潛艦出身，對潛艦有一股特別的使命感，遠在2013年國防部後勤次長任內，確定IDS是國家未來既定政策，他便深謀遠慮，思考未來該怎麼辦？官方手段用了2、30年全是死路，他靈機一動，想到透過民間友人，試圖在「灰色地帶」殺出一條血路。郭璽就是黃曙光那時想到的民間友人。郭璽是他海軍官校同學，25年前涉尹案，最終雖無罪定讞，也因此提前退伍。

黃河表示，郭璽再度與他接觸，是3年後小英當選總統，由於民進黨缺乏國防人才，自己職業軍人出身，能寫、能說，因而找到自己，希望透過推薦，能進入立院擔任民進黨國防委員的助理。後來黃曙光升任海軍司令，奉命推動潛艦國造，郭璽覺得商機再現，因而與自己、黃晨光，以及陶謙光合作。努力了5、6個月，工作毫無進展。正當自己感到前途茫茫，不巧郭璽又與自己起了爭執，讓自己再次辭去工作。

「直到幾個月之後，某位在海軍司令部任職的學弟打電話給我。」黃河強調，對方表示郭璽大搖大擺在司令部進出，言行囂張，令某些處長、科長十分頭痛。由於學弟知道自己和郭璽有點交情，請自己勸告郭璽：不要這樣，這樣讓他們很難辦事。這中間最難以置信的事情，是海軍司令部居然聘請郭璽擔任顧問。民間人士可能難以理解：聘請商人擔任顧問又如何？「那是你不了解這張名片帶來的特權！」

黃河直言，莫非這就是郭璽能夠透過兩家小蝦米，僱用資格有疑問的顧問，透過「無效」輸出許可，再以其他公司都不具備「輸出許可」為由淘汰6家競標商，順利取得台船6億元合約的原因？GL獲得台船合約，郭璽食髓知味，如今又欲爭取海軍技術顧問合約，這和海軍發布的新聞稿（郭璽簽立切結書，不得參與有關任何採購與代理事宜）明顯不符。國人只能期望他們都是聖人，不會生出「假傳聖旨、上下其手」的惡念嗎？