油甘果分布熱帶和亞熱帶地區國家，台灣以南投、苗栗居多，是許多長輩的傳統零嘴。苗栗農工化工科學生黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑在師長指導下參加全國高中科學博覽會，以「油刃有余」油甘果抗氧化力探討為題，研究早年祖父輩的傳統零嘴「油甘果」功效，榮獲第3名佳績，校方3日公開表揚並給予鼓勵。

苗栗農工指出，化工科老師羅維真、王淑璟指導3名學生參加今年第63屆全國高中科學展覽會獲佳績，苗農是工程科學類科全國各區特優10組參賽隊伍中，唯一入選的技術型高中，其餘獲獎隊伍都是普通高中，苗農學生與全國各地高中職學子同場競技，臨場表現出眾，可圈可點。

鍾佳樑等人提到，起初決定以苗栗盛產的油甘果作為主題，發現現有文獻資料都很欠缺，後來才發現油甘果有許多好處，只是缺乏宣傳，因此想透過實驗證實它的功效，很感謝一路走來陪伴與協助的師長、同學，才能夠順利得獎。

羅維真說，黃子倢、鍾佳樑與劉怡岑同學在上專題製作課程時，發現苗栗盛產的油甘果富含抗氧化力極高多酚化合物以及維他命C等營養成分，並發現綠茶與油甘果維生素C含量均相當豐富，而且台灣生產凍甘粉，比印度凍甘粉抗氧化力較佳。

同時也得知油甘果會因不同乾燥溫度，影響其中的營養成分流失，故油甘果以真空冷凍乾燥製成油甘果粉，以保留油甘果中豐富營養成分；油甘粉可製成油甘錠、油甘粉、蜜餞、保健食品等，往後在食品、醫療、藥品、化妝品等領域也具有廣闊的開發潛力。

未來期望能夠使用更多的儀器、藥品等例如HPLC測定、ORAC螢光檢測試劑等進行較全面的實驗，以便進行更加深入、更為完整的探討油甘果，將家鄉苗栗盛產的油甘果推廣出去，也使大家更了解油甘果這水果。