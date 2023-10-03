參山國家風景區管理處新增德基水庫4K即時影像，可欣賞大甲溪蜿蜒於群山美景。（參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處新增德基水庫4K即時影像，可欣賞大甲溪蜿蜒於群山美景。（參山國家風景區管理處提供）

三仙台鏡頭君在「海葵」颱風一戰成名，而為拉近遊客與梨山距離，參山國家風景區管理處今年新增第4處德基水庫4K即時影像，可欣賞大甲溪蜿蜒於群山美景，包括南湖大山、佳陽沖積扇一覽無遺，大自然鬼斧神工，透過鏡頭君令人讚嘆不已！

參山國家風景區管理處自2021年於參山處Youtube頻道上建置梨山賓館、攬勝樓及櫻緣丘等3處觀光即時影像，今年度再新增1處4K即時影像在德基水庫，遊客可透過德基水庫即時影像視角，欣賞大甲溪蜿蜒於群山之中壯觀景致。

處長曹忠猷表示，透過鏡頭君，民眾除了可遠眺台灣第五高山-南湖大山的王者氣勢，俯瞰佳陽沖積扇外，連結河谷兩岸的新佳陽吊橋及貨物纜車也是必看重點之一，均為山河美景再添一絲唯美氛圍。

到了晚上，周圍部落更是亮起點點明燈，天氣晴朗的夜晚，還能透過即時影像看見滿天星斗，日出時的朝霞及日落時逐漸染上橘紅山景，迷人的夢幻景致，讓無法上梨山的遊客，透過鏡頭君也能大飽眼福。

參山處指出，參山處預計年底在八卦山風景區及獅頭山風景區峨眉湖再各建置1處觀光即時影像，希望遊客除了可以透過影像，即時得知景區天候狀況為旅程預作準備外，也可透過線上旅遊即時感受到景區美麗的風景。